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Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине

Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине

Актер Владимир Гостюхин, известный по сериалу «Дальнобойщики», рассказал, что перестал общаться с сестрой и дочерью из-за ситуации на Украине.

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