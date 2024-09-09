Белые лилии, более 100 гостей и Григорий Лепс на сцене: как прошла свадьба уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева

Мария развелась с бывшим мужем-священником, с которым воспитывала 10 детей Мария Львова-БеловаСписок громких разводов в Год семьи пополнила еще одна известная пара — 39-летняя уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, на арест которой выдла ордер Международный уголовный суд в Гааге, 8 сентября вышла замуж за основателя консервативного телеканала «Царьград», 50-летнего олигарха Константина Малофеева.