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Белые лилии, более 100 гостей и Григорий Лепс на сцене: как прошла свадьба уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева

Белые лилии, более 100 гостей и Григорий Лепс на сцене: как прошла свадьба уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева

Мария развелась с бывшим мужем-священником, с которым воспитывала 10 детей Мария Львова-БеловаСписок громких разводов в Год семьи пополнила еще одна известная пара — 39-летняя уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, на арест которой выдла ордер Международный уголовный суд в Гааге, 8 сентября вышла замуж за основателя консервативного телеканала «Царьград», 50-летнего олигарха Константина Малофеева.

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Николай Николаевич
Фу,какая гадость!
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