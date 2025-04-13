Куда текут миллионы? SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России

Популярный артист до сих пор не купил себе квартиру в Москве. Ярослав Дронов кадр шоу "Судьба человека" на канале "Россия"Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, вот уже три года занимает лидирующие позиции в рейтигах самых востребованных звезд.