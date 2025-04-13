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Куда текут миллионы? SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России

Куда текут миллионы? SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России

Популярный артист до сих пор не купил себе квартиру в Москве. Ярослав Дронов кадр шоу "Судьба человека" на канале "Россия"Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, вот уже три года занимает лидирующие позиции в рейтигах самых востребованных звезд.

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