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Военное обозрение

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  • Гарий Щерба
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«Они воюют круглосуточно»: Украинский комбат признал, что ВС России в скором времени выбьют ВСУ из Курской области

«Они воюют круглосуточно»: Украинский комбат признал, что ВС России в скором времени выбьют ВСУ из Курской области

ВС России имеет преимущество в живой силе и технике, утверждает представитель ВСУ.

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