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Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополне...

Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополне...

Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум расширениямAlan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум уже представленным расширениям: Сэм Лейк объявил об этом во время выступления на EGX в Лондоне, добавив, что рассматриваемое содержимое будет “весьма значительным”.

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