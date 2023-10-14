Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополне...

Сэм Лейк подтвердил, что Alan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум расширениямAlan Wake 2 получит бесплатный DLC после запуска в дополнение к двум уже представленным расширениям: Сэм Лейк объявил об этом во время выступления на EGX в Лондоне, добавив, что рассматриваемое содержимое будет “весьма значительным”.