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Выведены овцы, раздевающиеся в жару

Выведены овцы, раздевающиеся в жару

Крымские ученые выводят новую породу самостоятельно сбрасывающую шерсть и не нуждающуюся в стрижке. Ученые считают, что их разработка будет прорывом в мире животноводства и поможет снизить себестоимость содержания отары из-за ненужности процесса стрижки.

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