Выведены овцы, раздевающиеся в жару

Крымские ученые выводят новую породу самостоятельно сбрасывающую шерсть и не нуждающуюся в стрижке. Ученые считают, что их разработка будет прорывом в мире животноводства и поможет снизить себестоимость содержания отары из-за ненужности процесса стрижки.