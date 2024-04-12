Украина готова вернуть России самое лучшее

Похоже, в украинской идеологической машине наметились тектонические сдвиги. Если раньше звучали слова о том, что все исторически русское и российское на территории бывшей УССР – на самом деле украинское, то теперь все больше видна обратная тенденция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии