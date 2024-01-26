В Госдуму в внесут проект о полном запрете продажи вейпов в РФ

В Госдуму в ближайшее время внесут проект о полном запрете продажи вейпов в России. Автор идеи депутат Ярослав Нилов считает, что число курильщиков обычных сигарет уменьшается, но растёт количество «вейперов».
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