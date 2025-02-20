Дайджест дня: лебединая песня W16, Tenet в Калуге и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Началась отгрузка клиентских спайдеров Bugatti W16 Mistral: первые два экземпляра отправлены своим покупателям в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии