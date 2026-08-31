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Газета.ру

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В Уфе на видео попало, как гаишники на Porsсhe разбили мотоцикл и запретили себя снимать

В Уфе на видео попало, как гаишники на Porsсhe разбили мотоцикл и запретили себя снимать

В Уфе сотрудники ДПС снесли мотоцикл с байкером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.«По словам Петра, он проехал на мотике мимо патруля ДПС, рядом с которым стояла иномарка без номеров.

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