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Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают врага на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают врага на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллеристы бригады «Кальмиус» уничтожили миномётный расчёт ВСУ на донецком направлении. Бойцы 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса выявили точку ведения огня минометного расчета противника и ударили точно в цель несколькими управляемыми снарядами.

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