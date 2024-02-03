Артиллеристы «Кальмиуса» уничтожают врага на Донецком фронте (ВИДЕО)

Артиллеристы бригады «Кальмиус» уничтожили миномётный расчёт ВСУ на донецком направлении. Бойцы 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса выявили точку ведения огня минометного расчета противника и ударили точно в цель несколькими управляемыми снарядами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии