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Парламентская газета

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Лилия Гумерова: Учитель важен в жизни каждого человека

Лилия Гумерова: Учитель важен в жизни каждого человека

В педагогические вузы нужно принимать только тех, у кого есть призвание и любовь к детям. Об этом накануне профессионального праздника — Дня учителя — «Парламентской газете» сказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, кандидат педагогических наук Лилия Гумерова.

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