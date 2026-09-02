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Мировое обозрение

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«Ланцеты» сменили внешний вид: Дроны-камикадзе заметили в новом камуфляже

«Ланцеты» сменили внешний вид: Дроны-камикадзе заметили в новом камуфляже

Министерство юстиции России официально признало деятельность компании Meta экстремистской и запретило её на территории страны.

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