Как продлить жизнь батарее смартфона: главные виновники разрядки и способы борьбы с ними Ирина ВальковаВ современном мире смартфон стал не просто средством связи, а полноценным рабочим инструментом, помощником в организации времени, навигатором и центром развлечений.