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Мбаппе поспорил с журналистом: «Я не люблю сравнивать себя с другими»

Мбаппе поспорил с журналистом: «Я не люблю сравнивать себя с другими»

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Интером» произошла дискуссия с журналистом из-за вопроса по поводу игры француза в обороне.

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