Новый застройщик начал подготовительные работы на стройплощадке ЖК «Дом на Горького»

Новый застройщик ЖК «Дом на Горького» приступил к подготовительным работам на объекте. О дальнейших планах работ и сроках достройки проблемного дома дольщикам рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе личного приема граждан.