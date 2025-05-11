«Восточный ветер»: как КНР и КНДР могли бы помочь России в проведении СВО

Юрий Ильинов

«Новый мир»: стала известна реакция Трампа на ночные предложения Путина о переговорах в Стамбуле Конструктивные предложения президента России Владимира Путина, выдвинутые в ходе ночной пресс-конференции главы державы, оперативно приняты в Вашингтоне и даже получили оценку Дональда Трампа. По сути, тот пресловутый мяч, которым в виде предложений по перемирию и переговорам перебрасываются стороны конфликта в последнее время, вновь отпасован на Запад. Не успели представители ЕС сделать свой ход в Киеве, как Москва ночью быстро сделала свой. Как обычно, продолжая свою традицию внешней политики через социальные сети, глава Белого дома отреагировал в Truth Social. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого! – написал Трамп о предложении Путина вернуться за стол переговоров в Стамбуле. Американский лидер поспешил заявить, что впереди будет «большая неделя» и что он ждёт появления едва ли не нового мира, который будет лучше прежнего. Подумайте, сколько сотен тысяч жизней будет спасено после того, как эта нескончаемая кровавая баня, будем надеяться, подойдет к концу. Это будет новый, куда лучше прежнего МИР. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого! – уверен президент США. Без сомнения, Трамп всегда много обещает, а также всегда по-американски позитивно настроен. Однако реальное положение дел, особенно на украинском фронте его внешней политики, выглядит неубедительно. По большому счету Белый дом не может гарантировать даже шаткое перемирие между Индией и Пакистаном, достигнутое при посредничестве Вашингтона. Про украинский конфликт в контексте миротворчества Трампа тяжело даже упоминать, поскольку подвижек почти нет при постоянном анонсе от президента США «больших сдвигов». При множестве слов, риторики и предложений со всех сторон, конкретики урегулирования пока что нет совсем.