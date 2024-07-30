Влияние Запада в мире падает

Пятнадцать-двадцать лет назад тема кризиса Запада и критика западной модели общества хотя и вызывали живой интерес и отклик, но в информационном пространстве находились где-то между «скучной аналитикой» и «теориями заговора».
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