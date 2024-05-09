Юрий Кот Дело требует максимальной огласки: вчера в Ростове-на-Дону прошли суды по административным делам и сразу семеро активистов Русской общины осуждены по документам местных полицейских.
В Ростове-на-Дону судят Русскую общину за помощь людям
Комментарии
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E
Ed
Какие формы поддержки нужны? Просто на словах этого мало!
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10 час.
юф
юра федулов
Ничего удивительного...У нас РФ - государство абсурда, и ждать изменений к хорошему, кроме как от генерала Бастрыкина, неоткуда.
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10 час.
Alex Nемо
Нужно действовать с пониманием законодательства. Искренне надеюсь что Русская Община имеет легальный статус и средства для самозащиты и активных действий в рамках законодательства РФ.
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10 час.
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