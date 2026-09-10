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С жены Оскара Кучеры требуют 3,5 млн за трагедию: «Говорят, что я сбежала»

С жены Оскара Кучеры требуют 3,5 млн за трагедию: «Говорят, что я сбежала»

Недавно с женой Оскара Кучеры Юлией произошла неприятная ситуация. Во время отдыха в отеле Тверской области собака Юлии Кучеры загрызла шпица женщины по имени Татьяна.

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