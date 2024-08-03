Правые сорвали презентацию книги «Мама, я хочу быть мальчиком» в Португалии

Презентация книги «Мама, я хочу быть мальчиком!», пропагандирующей гендерную идеологию, была сорвана ворвавшимся на мероприятие ультраправым активистом в Португалии, 3 августа сообщило издание SIC Notícias.
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