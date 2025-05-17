Ледоход на Большой Оби начался в Питляре

Ледоход на реке Большая Обь пришел в село Питляр Шурышкарского района. Подробности сообщил начальник отдела гидрологии Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Кузнецов.
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