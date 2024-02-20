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Чем курортный Дагестан способен удивить зимой?

Чем курортный Дагестан способен удивить зимой?

Дагестан — один из самых красивых и живописных уголков Кавказа и России! Здесь можно найти морские пейзажи, горные массивы и богатое культурное наследие: от древних мечетей до уникальных музеев, от национальных театров до разнообразия местных кулинарных традиций.

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