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«Роналду может сам покинуть «Аль-Наср» зимой. Он не способен принести никакой пользы, ему следует уйти». Бывший пресс-атташе клуба Аль-Сарами о 41-летнем форварде

Бывший пресс-атташе «Аль-Насра» Сауд Аль-Сарами допустил вероятность ухода Криштиану Роналду из клуба в зимнее трансферное окно.

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