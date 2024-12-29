ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. По данным Министерства обороны, с момента вторжения на территорию России киевский режим потерял на этом направлении более 45 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц боевой техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии