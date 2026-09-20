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RT Russia

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Собянин сообщил об уничтожении ещё 20 дронов над Москвой

Собянин сообщил об уничтожении ещё 20 дронов над Москвой

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении ещё 20 беспилотников. Как написал Собянин в МАХ, уничтожены ещё 20 беспилотников.

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