В Екатеринбурге электромеханик отдал мошенникам около 6 млн рублей

23 ноября в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД г. Екатеринбурга обратился электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить несколько банковских займов и отдать личные сбережения на общую сумму 5 миллионов 900 тысяч рублей (5,4 млн.