Дмитрий Бивол: «UFC – монополист. Поэтому бойцы ММА зарабатывают в разы меньше боксеров»

«Бойцы ММА зарабатывают в разы меньше, в том числе и потому, что UFC монополист в этой сфере. В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций – WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксерам лучшие условия.
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