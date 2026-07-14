"Нашу девочку убили": родители впервые нарушили молчание после трагедии под Петербургом

Родители убитой под Петербургом школьницы впервые обратились после трагедии.Спустя почти две недели после жестокого убийства 12-летней девочки в СНТ "Захожье-2" Ленинградской области ее родители впервые публично обратились к людям, которые участвовали в поисках ребенка и поддерживали семью в трагические дни.