Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

"Нашу девочку убили": родители впервые нарушили молчание после трагедии под Петербургом

"Нашу девочку убили": родители впервые нарушили молчание после трагедии под Петербургом

Родители убитой под Петербургом школьницы впервые обратились после трагедии.Спустя почти две недели после жестокого убийства 12-летней девочки в СНТ "Захожье-2" Ленинградской области ее родители впервые публично обратились к людям, которые участвовали в поисках ребенка и поддерживали семью в трагические дни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии