В Минобороны Украины анонсировали масштабный закуп техники и вооружения для ВСУ

Размер расходов украинского бюджета превысит 250 миллиардов гривен.Замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил в интервью СМИ, что Киев закажет оружие и военную технику у собственных и западных предприятий военной промышленности на сумму в 83,2 миллиарда гривен.
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