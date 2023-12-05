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В Минобороны Украины анонсировали масштабный закуп техники и вооружения для ВСУ

В Минобороны Украины анонсировали масштабный закуп техники и вооружения для ВСУ

Размер расходов украинского бюджета превысит 250 миллиардов гривен.Замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил в интервью СМИ, что Киев закажет оружие и военную технику у собственных и западных предприятий военной промышленности на сумму в 83,2 миллиарда гривен.

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