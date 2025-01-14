ФСБ предотвратила теракт против сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала россиянина, который готовил теракт с применением химикатов против работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области.
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