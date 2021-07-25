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УНИКС усилился центровым Тони Джекири

УНИКС усилился центровым Тони Джекири

Центровой Тони Джекири (27 лет, 212 см) перешел в УНИКС. Казанский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с нигерийским бигменом.

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