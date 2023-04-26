Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...
  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...

ATP хочет предоставить игрокам гарантированный заработок, не связанный с результатами

ATP планирует обеспечить игрокам гарантированный заработок по модели, которая работает в гольфе. По данным Telegraph, тур разрабатывает план, который позволит предоставить зарплату всем игрокам, которые будут находиться выше определенной позиции в рейтинге на 1 января каждого года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх