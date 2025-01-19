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Адвокат Миронов: с 1 марта для регистрации автомобиля в ГИБДД будет не нужен полис ОСАГО

Адвокат Миронов: с 1 марта для регистрации автомобиля в ГИБДД будет не нужен полис ОСАГО

Новые правила должны упростить процедуру для сотрудников ГИБДД и ускорить её для владельцев транспортных средствС 1 марта в России вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД.

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