Почему Россия не реагирует на пересечение своих «красных линий»

Олег Самойлов

блядафффф! Ты лучше поясни, с ЧЕМ ты, уеблан камуноиздный НЕ согласен! С тем, что немцы за ДВА месяца до Ленинграда с превеликим трудом доползли? Что под Киевом пленили больше ШЕСТИСОТ ТЫСЯЧ советских бойцов и командиров С ОРУЖИЕМ и БОЕПРИПАСАМИ? Ты не согласен, что всего в ОКТЯБРЕ 1941 года Вермахт оказался под стенами Москвы и не взял ее лишь по причине АБСОЛЮТНОГО израсходования своих сил и материальных средств? И не о причине героического сопротивления РККА, а по более прозаическим: у танков моторесурс мизерный, они изношены уже в полный хлам были! Боеприпасов у Гитлера в начале войны было мизер, его выручили трофейные, советские! Вся логистика была растянута до нельзя, а на лошадках много не натаскаешь ни корма, ни боеприпасов! Железных дорог в СССР было в западном направлении НЕ особо густо, так что и паровозы не особо могли помочь! Так вот тут я тебе вопросик твой и адресую: "...а ты историю ВОВ учил когда-либо, пидор..." камуноиздный? Расскажи, если тебе не особо трудно, про хотя бы август 1941 года! Иль про сентябрь! Что? НЕЧЕГО рассказать? НЕТ НИЧЕГО в истории СССР? Так что, хавальник захлопни свой пидорастический и жопку освободи для своих подельников!