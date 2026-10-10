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Царьград

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Наконец-то: Ждали 5 лет, и Россия решилась

Наконец-то: Ждали 5 лет, и Россия решилась

Наконец-то: Ждали 5 лет, и Россия решилась. Очевидно, что специальная военная операция уже вышла на новый уровень, а возможные новые кадровые решение способны и вовсе кардинально изменить картину боевых действий.

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