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Аргументы недели

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Политологи все чаще обращают внимание на пророчества старца Зосимы

Политологи все чаще обращают внимание на пророчества старца Зосимы

В связи с новым конфликтом «Трамп-Зеленский» снова вспоминают предсказания старца Зосимы. Зосима (Сокура) основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители в Донецкой области.

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