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Касаткина и Соболенко квалифицировались на итоговый турнир WTA, Кудерметова и Саккари разыграют последнее место

Дарья Касаткина и Арина Соболенко квалифицировались на итоговый турнир WTA в Форт-Уорте. Они стали шестой и седьмой теннисисткой, отобравшейся на WTA Finals.

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