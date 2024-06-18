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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика для ремонта музея "Город"

Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика для ремонта музея "Город"

В мае поиск подрядчика для ремонта выставочного зала не увенчался успехом, так как заявку ни одна компания не подала заявку Мэрия Барнаула снова попытается найти подрядчика, который отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111.

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