Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика для ремонта музея "Город"

В мае поиск подрядчика для ремонта выставочного зала не увенчался успехом, так как заявку ни одна компания не подала заявку Мэрия Барнаула снова попытается найти подрядчика, который отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии