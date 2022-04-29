Ігор Волобуєв Ігор Волобуєв: «Газпром» – важіль впливу Росії на непокірні країни Колишній віце-президент “Газпромбанку” #187; – про своє рішення залишити Росію та роль газової корпорації у зовнішній політиці Москви Однією із сенсацій у загальному потоці новин про вихід із Росії громадян, які не згодні з розв'язаними Кремлем війни проти України, стала інформація, що […] Сообщение Ігор Волобуєв: «Газпром» – важіль впливу Росії на непокірні країни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.