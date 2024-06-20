Михаил Мишустин утвердил план выплаты дивидендов компании «Транснефть»

Распоряжение, согласно которому представителям интересов Российской Федерации в совете директоров «Транснефти» необходимо предусмотреть выплату дивидендов по итогам 2023 года, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из опубликованного 20 июня пресс-службой правительства РФ распоряжения кабмина.
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