О том, что украинские граждане находятся под информационным колпаком, говорят много и по делу.
Обукраинивание России, или Дешёвый спектакль дешёвых актёров
Комментарии
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Sergey Gulyaev
Автор умело передёргивает. Подоляка никогда не говорил, что поддерживает Бандеру. Он говорил о том, почему простой украинец может поддерживать Бандеру. Автору это хорошо известно, но врёт сознательно.
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2 час.
РМ
Раиса Мелькумова
У нас стало много заказный статеек, противно! Соловьев на Подоляку пасквили говорил, теперь статейка никчемная! Всех честных и правдивых обгаживают, до Сладкова добрались, Пригожина с дерьмом смешали. Мерзко!!!
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1 час.
Виктория ELEФANT
Глупая статья и вредная
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1 час.
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