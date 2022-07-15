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World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября. ВФЛА отстранена с 2015 года из-за допинг скандала.

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