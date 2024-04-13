Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Москва провоцирует переворот в Киеве? Задаются вопросом — зачем Путин предлагает переговоры с Киевом на основе проекта стамбульских соглашений? Но напрашивается вопрос — кому Путин в Киеве предлагает переговоры? Вряд ли Зеле — хотя ВВП считает его удобным противником, но мы его все чаще называем нелегитимным из-за отмены выборов.