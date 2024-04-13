Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь петренко
    Не злите русского медведя!Загадочная русска...
  • Андрей nirVAna
    а может еще лапки поднять и сдаться ЗАПАДУ?Псковская область...
  • Александр Александров
    А то, что термин "реальный"  и означает фактический, Вы не в курсе? Бывает...За 10 лет инфляци...

Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Москва провоцирует переворот в Киеве? Задаются вопросом — зачем Путин предлагает переговоры с Киевом на основе проекта стамбульских соглашений? Но напрашивается вопрос — кому Путин в Киеве предлагает переговоры?  Вряд ли Зеле — хотя ВВП считает его удобным противником, но мы его все чаще называем нелегитимным из-за отмены выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору