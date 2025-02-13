Отсутствие льготных лекарств в омских аптеках минздрав объяснил перебоями с поставками. В ведомстве заявляют, что медикаменты уже начали развозить по аптекам.
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Отсутствие льготных лекарств в омских аптеках минздрав объяснил перебоями с поставками. В ведомстве заявляют, что медикаменты уже начали развозить по аптекам.