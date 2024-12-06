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Политолог объяснил назначение Хинштейна главой Курской области

Политолог объяснил назначение Хинштейна главой Курской области

Главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике, считает политолог Ростислав Туровский.

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Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Сам Туровский слабо знаком с принципом   регулирования процессом, а не навязыванием&quot;упрвленческой команды&quot;. Уже &quot;науправляли&quot; в СССР. потом и России, регулировать процессом  - должно быть главной  целью этой губернской команды. Время покажет, что из этой затеи получится в итоге.  Опыт показывает, что в годы войны всюду был провал
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