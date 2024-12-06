Главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике, считает политолог Ростислав Туровский.
Политолог объяснил назначение Хинштейна главой Курской области
Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Сам Туровский слабо знаком с принципом регулирования процессом, а не навязыванием"упрвленческой команды". Уже "науправляли" в СССР. потом и России, регулировать процессом - должно быть главной целью этой губернской команды. Время покажет, что из этой затеи получится в итоге. Опыт показывает, что в годы войны всюду был провал
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