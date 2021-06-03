За неделю клещи покусали почти 400 жителей Верхневолжья

За неделю клещи покусали почти 400 жителей Верхневолжья

За неделю клещи покусали 396 жителей Верхневолжья, среди них 93 ребенка. В Тверской области клещи покусали 1 440 человек, среди них 435 детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх