За неделю клещи покусали почти 400 жителей Верхневолжья

За неделю клещи покусали 396 жителей Верхневолжья, среди них 93 ребенка. В Тверской области клещи покусали 1 440 человек, среди них 435 детей.
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