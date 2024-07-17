Герой России поддержал инициативу по благоустройству территорий Рязанской области

В Рязанской области продолжаются работы по улучшению качества жизни местного населения. Заместитель председателя общественного совета района, Герой России Аркадий Корольков поддержал инициативу жителей, которые обратились в общественный совет с просьбой благоустроить два объекта в районе – недостроенное здание на Рязанском проспекте и территорию возле станции метро "Рязанский проспект".