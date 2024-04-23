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Кузнецов во 2-м матче с «Айлендерс»: 1 бросок, 2 хита, «минус 1» и 71% на точке за 12:25

«Каролина» обыграла клуб с Лонг-Айленда во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 2-0).  Форвард «Харрикейнс» (12:25, 2:19 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.

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