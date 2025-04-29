WP: Белый дом уволил множество учёных, работавших над отчетом по климату

Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо.
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